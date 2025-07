O Monte Palace Madeira - Jardim Tropical acaba de ser distinguido com o Tripadvisor Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2025, integrando o exclusivo grupo das 1% melhores atrações do mundo. A nível nacional, o jardim madeirense alcançou um lugar de destaque entre as 7 melhores atrações em Portugal, lado a lado com ícones como a Torre de Belém, o Castelo de São Jorge, a Ponte Dom Luís I e a Quinta da Regaleira.

Esta distinção é atribuída anualmente com base em avaliações genuínas deixadas por viajantes de todo o mundo no Tripadvisor ao longo de 12 meses, refletindo experiências autênticas e memoráveis.

“É com enorme orgulho e gratidão que recebemos, mais um ano consecutivo, este reconhecimento dos nossos visitantes. Este prémio pertence a todos aqueles que, vindos dos quatro cantos do mundo, nos visitam e partilham a sua experiência. Mas é também um reflexo do empenho e da dedicação incansável de toda a equipa do Monte Palace Madeira, que todos os dias transforma uma simples visita numa memória inesquecível”, afirma Carina Bento, diretora geral do Monte Palace Madeira.

O Travelers’ Choice – Best of the Best é o mais alto reconhecimento atribuído pelo Tripadvisor e representa o nível máximo de excelência no setor do turismo a nível global.

“Parabéns ao Monte Palace Madeira - Jardim Tropical pela sua distinção nos Travelers’ Choice Awards 2025,” declarou Kristen Dalton, presidente do Tripadvisor. “Fazer parte do top 1% mundial significa que causaram um impacto tão positivo nos visitantes que muitos dedicaram o seu tempo a escrever avaliações entusiásticas sobre a experiência que viveram”, acrescenta.