O fornecimento de água vai ser interrompido, este domingo, a partir das 9h00, numa área da freguesia do Monte.

Caminho do Desterro, Caminho da Lombada, Caminho do Lombo e Caminho do Monte são os arruamentos afetados.

De acordo com um comunicado da Câmara Municipal, tal deve-se a uma avaria mecânica numa válvula.

O tempo estimado de intervenção é de oito horas, adianta a autarquia.