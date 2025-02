Mobilidade Erasmus+ traz três docentes da Polónia à Escola do Galeão

Ao longo desta semana, a escola Dr. Eduardo Brazão de Castro, em São Roque, está a receber três docentes da cidade de Radom, na Polónia.

Estas escolas cooperam em várias áreas, nomeadamente no que se refere à identificação de métodos de ensino e estratégias de gestão eficazes, que podem ser adaptados e aplicados por ambas as escolas, bem como à comparação de modelos de gestão, organização de horários, distribuição de recursos e liderança escolar, e à adoção de estratégias mais eficazes e adaptadas às necessidades de cada escola.

O coordenador Erasmus+ da escola do Galeão, Marco Melo, referiu ainda que estas parcerias se enquadram no processo de internacionalização da escola e que permitiu, no último ano, receber escolas de Espanha, Itália e Polónia, e que nos próximos meses serão recebidas escolas da Eslovénia, Croácia e Turquia.