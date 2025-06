Durante a cerimónia comemorativa do 20.º aniversário da elevação do Caniço a cidade, o presidente da Junta de Freguesia, Milton Teixeira, lamentou o estado em que se encontra o monumento do Cristo Rei, no Garajau.

“O mais antigo Cristo Rei edificado. E está aqui, no Caniço. Devia ser nosso! Mas não é! É de um privado, o que nos impossibilita legalmente de fazer qualquer restauro para que os nossos turistas e locais, possam voltar a ter orgulho do monumento e apreciar a sua beleza”, criticou, considerando tratar-se de um “um marco, um ponto de referência, vedado com placas de zinco”.