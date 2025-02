O presidente da Junta de Freguesia do Caniço lamentou, ontem, na sua página de Facebook, não entender que a obra tenha parado na Estrada do Aeroporto. Afirma que não serve pintar as adufas para desenrascar, acrescentando que muitos danos têm sido causados.

”Falta alcatrão?”, questiona Milton Teixeira. “Há seis meses?”, pergunta ainda. O presidente do órgão de poder local de uma das freguesias mais populosas do concelho é mais compreensivo com as obras da Cancela, que “estão paradas pois supostamente há um atraso com uma expropriação”.

“ É mau, atrasa a vida dos canicenses mas é um processo burocrático que tem de ser ultrapassado. Sei também que está em andamento a solução para minimizar o impacto do estacionamento abusivo na Azenha, e bem”, refere.