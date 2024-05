O Cortejo Alegórico da Flor será assistido por uma verdadeira enchente. São milhares de madeirenses e turistas que se já posicionaram ou procuram um lugar para assistir ao corso, que está prestes a sair, naquele que é o ponto mais emblemático da Festa da Flor.

Recorde-se que são esperados 14 grupos com um total de 1.800 figurantes, com um elevado número de crianças a contribuir para a beleza do cortejo que tem vindo a ser responsável por um aumento de turistas nesta altura na Madeira.

Partindo da Praça da Autonomia, na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses (faixa sul), até à Rotunda Francisco Sá Carneiro e Avenida Sá Carneiro, os figurantes e carros alegóricos vão partilhar com o público os projetos, coreografias e flores escolhidas para a edição deste ano.