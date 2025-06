Miguel Castro questiona números do Governo sobre o investimento

O líder da bancada parlamentar do Chega, Miguel Castro, mostrou-se preocupado com os cálculos económicos previstos na proposta do Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2025 e questionou os resultados do investimento que o Governo prevê.

Na resposta, José Manuel Rodrigues, secretário regional da Economia, disse que disse que os resultados decorrem do interesse do setor privado, numa economia liberal.