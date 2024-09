Na cerimónia de distinção de individualidades e entidades turísticas, no Convento de Santa Clara, o presidente do Governo Regional frisou, à plateia, que “a pressão não é fatal. Obriga a tomar decisões para melhorar o destino” nomeadamente ao nível da maior densidade em determinadas horas e locais. Todavia, “tudo isso é possível de ser reorganizado, e é isso que vamos fazendo em parceria com os agentes do setor”, destacou.

De resto, Albuquerque evocou o crescimento de 55% entre 2015 e 2023, no que toca a dormidas, também os 89% no número de hóspedes no decorre do mesmo período e ainda os 91% no que respeita a proveitos financeiros, ascendendo dos 380 milhões de euros em 2015 para os 625 milhões de euros registados em 2023.

Por via disso, agradeceu o trabalho desenvolvido por todos os agentes do setor e população em geral, enfatizando que a grande razão do sucesso é o “trabalho humanizado”.