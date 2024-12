O presidente do Governo Regional passou a ter um canal no Whatsapp. Segundo se lê na sua página do Facebook: “Tenho muito gosto em ter a vossa companhia nesta plataforma de comunicação que permitirá que sejam colocados a par de toda a informação que diz respeito à minha ação no Governo e no Partido.”

O canal de Miguel Albuquerque no WhatsApp pode ser encontrado no link https://whatsapp.com/channel/0029VatYYRtGU3BIfLsvaU2N