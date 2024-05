Ireneu Barreto convida, esta manhã, formalmente, Miguel Albuquerque a formar governo. Será o XV Governo Regional e a XIV legislatura.

O candidato do PSD-M já está reunido com o representante da República para a Região, numa altura em que também já é oficial o acordo parlamentar entre PSD e CDS-PP.

Há momentos, numa iniciativa na qualidade de presidente em gestão do Governo Regional, Albuquerque disse aos jornalistas que espera que os outros partidos, à exceção do PS e JPP, não “alinhem no socialismo” para derrubar o governo.

Aguarda-se, no final, a declaração de Miguel Albuquerque.