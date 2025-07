Na reta final da cerimónia do Dia da Região, pelo Governo Regional, na atribuição de insígnias a oito personalidades e a uma instituição, Miguel Albuquerque começou por afirmar que “o ressentimento, a inveja e arrebatamentos demagógicos levam apenas a não construirmos nada sobre o corpo social. Só construímos com a inveja e a mentira, a mediocridade do vazio. Aqui reconhecemos o mérito, um alicerce essencial”.

Aos agraciados, dedicou uma mensagem de profunda estima.

Miguel Albuquerque prestou ainda palavras de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelos emigrantes na diáspora, naquele que é também o seu dia.

A cerimónia termina com a entoação dos Hinos da Região e de Portugal.