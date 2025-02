Miguel Albuquerque: Acredito que Ventura sairá primeiro do que eu

À margem do encerramento do evento Funchal Climate Week, o presidente do Governo Regional em exercício, Miguel Albuquerque, teceu duras críticas à moção de censura apresentada pelo Chega ao Governo da República, considerando-a “mais uma cortina de fumo” para esconder os problemas internos do partido.

“O Chega prega moral, mas está envolvido diariamente em escândalos. Um dia é um caso de corrupção, no outro é um membro embriagado. É um desastre completo”, afirmou Albuquerque.

Para o líder madeirense, a moção foi uma estratégia política semelhante à apresentada pelo partido na Madeira, pois isso aconteceu antes, quando “Ventura teve um fracasso no Orçamento do Estado, lançou uma moção de censura para desviar atenções. Esta é apenas mais uma tentativa de distrair a opinião pública”, reforçou.

Questionado sobre as declarações de André Ventura, que afirmou que o Chega já “limpou” alguns elementos internos, enquanto o PSD-Madeira ainda não resolveu as suas questões internas, Albuquerque respondeu que acredita que Ventura “sairá primeiro do que eu. Ele é um populista nato, cria escândalos e manipula para esconder os problemas graves dentro do próprio partido”.

A nível interno, o presidente do Governo Regional não confirmou qualquer reunião com Manuel António Correia para negociar um lugar na sua lista. “Nunca houve tal reunião. O que eu sempre disse publicamente é que conto com todos os militantes do PSD. Quem quiser contribuir é bem-vindo”, declarou. Perante a insistência dos jornalistas sobre a existência de uma proposta para que Correia fosse o número dois da lista, Albuquerque foi perentório: “Não tenho nada para confirmar. O que afirmei foi que todas as pessoas interessadas em participar na vida pública do PSD têm espaço”.