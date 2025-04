A secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, participou hoje no briefing operacional organizado pelo Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM (SRPC, IP-RAM) através do Comando Regional de Operações de Socorro.

Durante o encontro, que reuniu diversos Agentes de Proteção Civil e demais entidades que integram o Sistema Integrado de Operações de Proteção Civil da RAM, a nova secretária regional com a tutela da proteção civil expressou a sua satisfação com o trabalho desenvolvido e com a evolução do setor na Região.

Numa nota enviada à redação, é referido que a governante aproveitou a oportunidade para sublinhar a importância da união de todas as entidades presentes, considerando crucial esta coordenação para o socorro e proteção da população e dos seus bens.

A par da sua participação no briefing operacional, Micaela Fonseca de Freitas reuniu com os responsáveis das várias áreas de atuação do SRPC, IP-RAM, para se inteirar do funcionamento do serviço.

De acordo com a nota, “o presidente do SRPC, IP-RAM, Richard Marques, apresentou a equipa, esclareceu o papel dos agentes de proteção civil e das entidades que integram o Sistema Integrado de Operações. Adicionalmente, contextualizou a situação atual do SRPC, IP-RAM, partilhando a visão para o futuro, os projetos em curso, as ameaças identificadas, os desafios a superar e as oportunidades para a área da proteção civil”.

Com experiência anterior no Serviço Regional de Proteção Civil, há já alguns anos, a secretária regional de Saúde e Proteção Civil destacou o empenho dos profissionais e a importância da sua dupla missão enquanto profissionais e de servir o bem público. “A Madeira está de parabéns e está na linha da frente em relação à proteção civil, e acho que é esse o caminho que temos de continuar”, afirmou, agradecendo a disponibilidade e manifestando o seu apoio ao SRPC, IP-RAM.

Refira-se que os briefings operacionais têm uma periodicidade semanal, sendo que, de forma extraordinária, podem ser realizados para análise de situações de cariz operacional excecional perante eventuais ocorrências especiais.