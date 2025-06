Os secretários regionais de Saúde e Proteção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, e de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, realizaram hoje uma visita à Nova School of Business and Economics (Nova SBE), em Carcavelos.

O objetivo principal desta deslocação a Lisboa foi aprofundar conhecimentos e explorar soluções inovadoras para o futuro Hospital Central e Universitário da Madeira, em fase de construção, um projeto de vital importância para a Região Autónoma da Madeira.

A comitiva, que incluiu também o presidente do SESARAM, EPERAM, Herberto Jesus, e a diretora Regional de Equipamento Social e Conservação, Sílvia Vieira, procurou inteirar-se dos avanços tecnológicos e das melhores práticas que possam ser aplicadas no novo hospital, no sentido de assegurar as melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde e de implementar as melhores soluções para uma prestação de cuidados de excelência.

A visita à Nova SBE, instituição de ensino reconhecida pela sua excelência e forte ligação ao mundo empresarial e tecnológico, foi também uma oportunidade para discutir os desafios do setor da saúde e as profissões do futuro.

O novo Hospital Central e Universitário da Madeira está projetado para estar associado à Universidade, como também capacitado para o desenvolvimento das ciências médicas, cujos resultados ao nível da investigação e da inovação atravessam atualmente um período aceleradíssimo. No decorrer da visita, foi também abordada a criação de um espaço dedicado à inovação, investigação e ao desenvolvimento de startups no setor da saúde.