A secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, visitou esta manhã as instalações do Centro de Medicina da Reprodução (CMR) do Serviço Regional de Saúde, SESARAM, EPERAM. Na ocasião, manifestou a sua satisfação pela existência deste serviço especializado na região e aproveitou para agradecer e felicitar toda a equipa pela excelência do trabalho desenvolvido.

O Centro de Medicina da Reprodução evita anualmente a deslocação de mais de duzentos casais para fora da Região, minimizando os constrangimentos associados a essas deslocações.

Recorde-se que, em 2024, este centro obteve autorização para a implementação de novas técnicas de Procriação Medicamente Assistida (PMA), nomeadamente a fertilização in vitro, a injeção intracitoplasmática e a criopreservação de gâmetas e embriões. O CMR criado em 2014 é certificado pela gestão de qualidade pela APCER desde 2017.

Na oportunidade, a diretora do CMR, médica especialista em Ginecologia-Obstetrícia e em Medicina da Reprodução, Cláudia Freitas, recordou que, no passado, eram encaminhados cerca de 200 casais por ano para fora da Região para a realização de tratamentos de reprodução.

Atualmente, a capacidade de resposta que existe na Região face aos casos de gravidez evolutiva pós Fertilização in vitro e técnicas de injeção intracitoplasmática é de 36 %, valor que superam a média nacional.

Este Centro conta ainda com o apoio e colaboração de outros serviços clínicos e não clínicos, como a Urologia, Psicologia, Endocrinologia, Nutrição e Cessação Tabágica, garantindo um acompanhamento multidisciplinar.

Em 2024, este Centro assegurou a realização de 4358 consultas médicas, 553 consultas de enfermagem e 332 consultas de psicologia, entre outros atendimentos. É de assinalar que, graças à introdução da fertilização in vitro, já nasceram três bebés na Região, com o primeiro a vir ao mundo em abril deste ano. A responsável, fez questão de sublinhar o empenho e a dedicação de toda a equipa multidisciplinar para o alcance destes resultados.

O Centro é composto por uma equipa especializada que inclui quatro médicos com especialidade em Ginecologia-Obstetrícia, dois dos quais com subespecialidade em Medicina da Reprodução; duas enfermeiras especialistas em Saúde Materna e Obstétrica; duas embriologistas; e ainda duas assistentes operacionais e uma assistente técnica.

De referir que na RAM, esta resposta é assegurada unicamente pelo SESARAM, sendo o único serviço com este tipo de atividade assistencial. No País, existem apenas dez hospitais com esta valência, o que reforça a importância do CMR para a população da Região Autónoma da Madeira.

Esta visita foi acompanhada pelo Conselho de Administração, pelas direções clínica e de enfermagem, e pela enfermeira chefe de Ginecologia-Obstetrícia do SESARAM.