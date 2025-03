O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para hoje, na Região, céu geralmente muito nublado e aguaceiros, em geral fracos. O vento deverá ser moderado (20 a 35 km/h) de noroeste, soprando por vezes forte (até 45 km/h) nas terras altas e no Porto Santo, rodando para oeste a partir do final da tarde.

Para a região do Funchal, são também esperados períodos de céu muito nublado e a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos. O vento também vai baixar de intensidade. Para hoje, será fraco (inferior a 15 km/h).

Os meteorologistas estimam, por outro lado, que o mar, na costa norte, terá ondas de noroeste com 5 a 6 metros, diminuindo gradualmente para 3,5 a 4 metros. Já na costa sul, as ondas serão de oeste/sudoeste com 2 a 3,5 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 2 metros, sendo 2 a 3 metros na parte oeste.

A temperatura da água do mar rondará os 18/19ºC.