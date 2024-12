O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu hoje um aviso amarelo para as regiões montanhosas e a costa sul da Madeira.

No caso das regiões montanhosas, o aviso alerta para a precipitação forte para o período entre as 06h00 e as 12h00 de amanhã. Há ainda um alerta amarelo para todo o dia de segunda-feira, devido ao vento do quadrante sul que poderá ter rajadas até 95 km/h nas zonas montanhosas.

A costa sul também está sob aviso amarelo, devido à precipitação “por vezes forte”, entre as 06h00 e as 12h00 deste domingo.

Na segunda-feira, na costa sul, o vento não vai soprar com tanta intensidade como nas zonas montanhosas, mas o instituto prevê que o “vento do quadrante sul possa vir com rajadas de até 75 km/h, em especial na parte oeste”.