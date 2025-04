Bom dia!

- O Mercado do Chocolate 2025, no espaço de Feiras e Eventos no Mercado dos Lavradores, abre portas às 9h00 e pode ser visitado até às 18h00. Uma oportunidade para saborear e comprar os doces da Páscoa.

- Começa às 9h30 a reunião semanal da vereação da Câmara Municipal do Funchal. As declarações estão marcadas para as 12h00.

- A cerimónia do 32.º aniversário do Comando Operacional da Madeira realiza-se, às 10h30, na Praça do Município, no Funchal.

- O Hotel The Views Baía acolhe, a partir das 17h00, a apresentação oficial da TAP da nova rota Funchal-Faro-Funchal.

- Às 17h30, o secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues, preside no Hotel Vila Galé, em Santa Cruz, à cerimónia de divulgação dos projetos selecionados RS4e e entrega de prémios.