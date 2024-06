A celebração do São João começa hoje no Mercado Municipal da Penteada, sendo que as festividades de estendem até domingo, tendo, como um dos pontos altos, as marchas populares. Estas últimas, a acontecer amanhã, pelas 18h00.

Incluem a participação da Associação de Animação Gerigonça, a Sociohabitafunchal, o Centro Comunitário Regional, a Casa do Povo do Monte e ainda a Associação Cultural e Recreativa do Galeão.

Estão aprazadas atuações musicais nos três dias que fazem o São João da Penteada. Para hoje, note-se, com o seguinte horário: 18:20 e 20:30, com Buzico e com a Banda Fixe.

Ainda em termos de programação, e para o dia de amanhã, às 20:00 e 21:00, é hora das seguintes atuações: Madeira Brinco e Tony Jardim, respetivamente. No último dia, atua José Luís Mendonça, pelas 11:00.