O marido da secretária de Estado das Pescas, a madeirense Cláudia Monteiro de Aguiar, está a ser investigado pela Polícia Judiciária, segundo escreve o Correio da Manhã.

De acordo com o CM, a investigação foi iniciada na sequência de uma denúncia relacionada com o projeto de uma aplicação tecnológica para o turismo que a Mobinteg, empresa da qual o marido da governante é fundador e sócio, preparou para o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) da Madeira.

Fernando Pinto foi ouvido como testemunha, em fevereiro, no âmbito desse inquérito. Confrontada com a situação, Cláudia Aguiar esclareceu que “foi ouvido como testemunha. O meu marido não é arguido em absolutamente processo nenhum”.

Questionada pelo CM sobre se tinha declarado no questionário a que os governantes têm de responder, antes de iniciarem funções, que o seu marido tinha sido ouvido pela PJ, a secretária de Estado afirmou que “eu não tinha de declarar absolutamente nada”.

O sócio de Fernando Pinto declarou ao referido jornal que “a Mobinteg está sempre disponível para prestar esclarecimentos às fontes judiciais e jornalísticas. A empresa e os seus sócios não são arguidos em qualquer processo”, afiançou Pedro Geraldes.

O processo está relacionado com um projeto de protótipo de uma aplicação tecnológica para utilização com fins turísticos, a Smiity, que a Mobinteg desenvolveu para o IFCN, em 2017. Segundo o CM, a denúncia terá levantado suspeitas sobre a forma como a empresa, sediada em Lisboa, estabeleceu contacto com o IFCN, nomeadamente com um eventual papel de Cláudia Aguiar nesta operação.

Da parte da Secretaria Regional de Agricultura, foi respondido que “a extinta Secretaria Regional de Ambiente e Alterações Climáticas não celebrou nenhum contrato público” com a Mobinteg”. Também a Secretaria Regional do Turismo e Cultura garantiu que “não houve qualquer diálogo com a secretária de Estado Cláudia Monteiro de Aguiar, antes ou depois desta assumir funções governamentais sobre negócios ou sociedades comerciais que Fernando Pinto fosse sócio e/ou titular dos respetivos órgãos de gestão ou administração”.