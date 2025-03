Marco Martins, presidente da Junta de Freguesia da Ribeira Brava, renovou hoje um pedido que diz estar a fazer há oito anos.

“Queremos uma Ribeira Brava em primeiro e, por isso, queremos que se façam obras de requalificação da ribeira e dos respetivos travessões, mas também a abertura de uma estrada alternativa ao túnel da Meia Légua, evitando desta forma e em caso de calamidade que toda a população da zona norte fique isolada”, destacou, sublinhando de seguida: “Mais uma vez alerto para a realização destas obras que estou a pedir há cerca de oito anos”.

Na comemoração do 563.º aniversário da freguesia, Marco Martins garantiu que “se a Junta de Freguesia tivesse orçamento financeiro, estas obras já estavam realizadas”. O orçamento da junta é hoje de 300 mil euros.

Além destes investimentos, quer “uma cobertura para o campo da Escola de São João e São Paulo, permitindo desta forma que estas comunidades realizem as suas atividades com condições dignas”, e uma “cobertura para o exterior do infantário Balão, permitindo desta forma que as crianças possam brincar ao ar livre”.

Disse ainda que “é também preciso pensar nas famílias” e “em habitação para que os mais jovens fiquem na freguesia”.