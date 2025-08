Bom dia!

O antigo número 2 da Proteção Civil vai assumir a presidência da Horários do Funchal, sucedendo a Alejandro Gonçalves na empresa pública de transportes urbanos. Com um percurso marcado pela gestão operacional, que inclui uma carreira na PSP, Marco Lobato aceita novo desafio na administração pública, desta vez no setor da mobilidade terrestre.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca um novo recomeço. Emigrante voltou de vez à Madeira após sequestro de 19 dias. José Manuel Ramos diz ter “nascido de novo” após viver o “inferno na terra” na África do Sul, onde foi assaltado cerca de 20 vezes e levou um tiro no pé. O rapto foi a gota de água. “Não conseguia estar lá”, confessou ontem ao JM, à chegada ao aeroporto.

Saiba ainda que Região regista decréscimo de 270 candidatos ao Ensino Superior e que Porto Santo celebra cidade com casa cheia. Agosto trouxe milhares de turistas. Comerciantes mostram satisfação ao JM, mas lamentam escassez de mão de obra. Amanhã comemora-se a elevação da Vila Baleira a cidade.

No campo político, Dinarte revela candidatos às Juntas e Autarquia de Santana. O autarca do CDS aposta na continuidade da equipa na lista à Câmara. A inclusão de Ricardo Teixeira é a exceção.

Não perca ainda um Tirar a Limpo: Avaria em ambulância comprometeu socorro no Funchal? Saiba a resposta nesta edição do seu Jornal.

