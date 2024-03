O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRM-LPCC) desafiou a comunidade a juntar-se ao movimento “Março Azul”, que contempla um conjunto de atividades relativas à sensibilização e prevenção do cancro colorretal.

O programa do mês foi apresentado hoje, na sede do NRM-LPCC, contando com as presenças do presidente do NRM-LPCC, Ricardo Sousa, do diretor clínico do SESARAM, Júlio Nóbrega, da Vice-Presidente do SESARAM, Filipa Freitas, e dos médicos Ana Paula Vieira, Orlandina Figueira, Maria Olim, Joana Carvão e Jorge Fernandes.

O cancro colorretal é, em Portugal, o segundo mais frequente nas mulheres depois do cancro da mama e o segundo mais frequente nos homens depois do cancro da próstata, ocupando o primeiro lugar em termos de mortalidade, sendo a prevenção e os rastreios importantes para reverter o quadro atual.

A campanha de sensibilização contra o cancro colorretal pretende envolver toda a comunidade e desafiar as diferentes instituições públicas e privadas a iluminar as fachadas com a cor azul, estando previstos vários eventos, entre conferências e ações de sensibilização, angariação de fundos, aulas de ginástica, torneios, concertos, caminhadas, exposições. Um dos momentos mais emblemáticos é a Caminhada “Faz das tripas coração”, que acontece no final do mês, no Funchal e que é acompanhada por outros concelhos.

Nesta sessão, foi também realizado o lançamento do livro “ABC Cancro Colorretal”, com o objetivo de levar o conhecimento sobre esta doença à população, tornando-a mais informada sobre a sua saúde, e de constituir um recurso de apoio ao doente e à sua família.