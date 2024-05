O Serviço de Saúde da Região (SESARAM, EPERAM) recebeu pela primeira vez, oito estudantes de pré-medicina norte-americanos, para a realização de estágios observacionais, em ambiente clínico. Esta iniciativa surge no âmbito de um acordo de cooperação entre o Hospital Dr. Nélio Mendonça (HNM) e a Atlantis, instituição com sede em Washington D.C..

Com esta parceria pretende-se aprimorar a colaboração e a ligação entre os sistemas de saúde dos Estados Unidos da América e de Portugal, através do estabelecimento de vínculos e conexões de longo prazo com os Estados Unidos da América e outros profissionais e instituições internacionais de saúde.

Estes estágios irão proporcionar aos médicos experiências novas e enriquecedoras na área formativa, em contextos culturais e educacionais distintos, sendo atribuído ao parceiro, neste caso ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, um valor pela prestação de formação durante o período de acolhimento.

O programa tem a duração de três semanas e poderá estender-se até seis semanas.

O Acordo foi assinado a 13 de maio de 2024, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.