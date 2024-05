A NOS Madeira promoveu um encontro exclusivo com os representantes do setor industrial da região, para debater os desafios da transformação digital e tendências futuras na indústria, apresentando casos de sucesso no paradigma da Indústria 4.0.

Sublinhando o compromisso da NOS com o desenvolvimento tecnológico da Região Autónoma da Madeira, o encontro contou com a participação de Tiago Mira, Gestor de Melhoria Contínua da Sumol+Compal, que detalhou as melhorias operacionais obtidas com a implementação de uma solução inteligente de monitorização das linhas de enchimento, em tempo real, na unidade de produção da empresa em Almeirim, a primeira Fábrica 5G em Portugal.

A solução implementada preconizou a introdução de equipamentos 5G (NB-IoT) para recolha de dados no chão de fábrica e a obtenção em tempo real de indicadores do desempenho da linha. Isto permitiu conectar todas as linhas de produção, tratar informação em tempo real e agir com celeridade, nomeadamente na deteção e correção dos estrangulamentos existentes nas linhas de enchimento e identificar formas de maximizar o seu rendimento. No âmbito deste projeto, o pioneirismo da Sumol+Compal fez com que a empresa fosse também a primeira em Portugal na manutenção preventiva das máquinas das linhas de enchimento e embalagem Tetra Pak, com recurso a soluções alavancadas pelo 5G.

Os diretores de indústria e de transformação digital da região presentes tiveram a oportunidade de conhecer em maior detalhe a visão da NOS para a Indústria 4.0 e o seu programa de fábrica eficiente, alicerçado nas tecnologias IoT – Internet of Things, Analytics, alavancadas pela quinta geração de comunicações móveis.