As marchas de São João da Ribeira, organizadas pela Junta de Freguesia de São Pedro, e que se realizaram ontem, “foram bastante concorridas com 7 coletividades/grupos a marchar com mais de 300 figurantes”.

Segundo nota de imprensa da autarquia local, “a Junta de Freguesia tem efetuado um grande esforço no sentido de reativar esta tradição e dinamizar as festas de São João da Ribeira aquelas que já foram nos anos 80 do século passado as maiores festas em honra de São João e que esteve praticamente “esquecida” durante vários anos. As marchas constituem um dos pontos mais altos das festividades”.

De referir que, amanhã, terça-feira, realiza-se a procissão em honra de São João.