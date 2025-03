O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a costa norte da Madeira e a ilha do Porto Santo sob aviso vermelho (o mais grave numa escala de quatro) devido à agitação marítima forte entre as 6h00 e as 15h00 desta segunda-feira.

A previsão aponta para ondas até os 16 metros de altura máxima, diminuindo depois às 00h00 de terça-feira para laranja

Quanto à situação do vento, o IPMA colocou todo o arquipélago sob aviso laranja.

No caso da ilha do Porto Santo, está sob aviso laranja até as 06h:00, sendo agravado para vermelho até às 15h00 devido à agitação com ondas na mesma ordem de grandeza da costa norte da Madeira..

Quanto à temperatura, na Madeira, máxima de 21ºC e mínima de 15ºC, e, no Porto Santo, máxima de 19ºC e mínima de 15ºC.