Manuel Pedro, presidente da Assembleia Municipal de Câmara de Lobos , foi o primeiro a subir ao púlpito na sessão solene do 189.º aniversário do município.

No púlpito, relembrou as fragilidades da freguesia perante o risco de catástrofes naturais e as dificuldades colocadas em termos de socorro e mitigação dos seus efeitos para destacar a importância da construção da estrada de ligação do Curral das Freiras ao Jardim da Serra, assim como regozijou-se pela “centenária pretensão” de ligação do Curral das Freiras com a Boaventura.

Manuel Pedro entende que embora estas acessibilidades não só contribuiriam para a resolução do problema da segurança das populações como também para a criação de um novo circuito turístico, não será suficiente. É preciso ainda, conforme defende, reordenamento do território, adoção de critérios mais apertados na construção de novas habitações e pela oferta de alternativas habitacionais seguras em locais de risco extremo.

Nesse sentido, o presidente da Assembleia considera importante que as autarquias reflitam no âmbito da Associação dos Municípios da Região sobre o que fazer, não só para prevenir os riscos de incêndio, mas também da sua propagação intermunicipal.

“Pena” foi, por outro lado, que na discussão intermunicipal relativamente à forma de aplicação da taxa turística, “tenham sidos os respetivos umbigos a ditar as regras”, afiançou, entendendo que a opção tomada “cria algumas injustiças”.