Questionado sobre Manuel António Correia, Miguel de Sousa rejeita a ideia de “briga” e lamenta “atitude de mau gosto e de agressividade em relação a todo o PSD” que o opositor a Miguel Albuquerque tomou.

Acrescenta, em entrevista realizada esta tarde, pelo JM, no centro comercial Plaza Madeira, que o problema não estará apenas do antigo membro do Governo Regional, mas também nos apoiantes.

“Arranjou um grupo que não o ajuda em nada. Pelo contrário, penso que só o instiga a uma relação desgastante com o Dr. Albuquerque e com o PSD”, disse.

Diz que não lhe conhece “um programa” e que terá toda a legitimidade para concorrer à liderança do PSD Madeira no congresso do próximo ano e “não a meio do jogo”.

“Há substituições no futebol, mas é nas alturas próprias”, comparou. Leia mais na edição impressa desta quinta-feira do JM.