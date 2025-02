Treze das 14 forças políticas que apresentaram candidaturas às eleições regionais do próximo dia 23 de março, divulgaram já aquilo que orçamentaram para as respetivas campanhas eleitorais, tendo esses documentos sido já disponibilizados em sede do Tribunal Constitucional.

No total, são 1.039.300,00 euros, com valor mais elevado para o PSD, 319.000 euros, e mais baixo para a coligação Força Madeiram, com apenas 15 mil euros.

PS aponta para 150.400,00 euros, CDS e Chega, cada qual para 100.000,00, e o JPP fica-se pelos 96.400,00 euros.

Destaque para o estreante Nova Direita, com um orçamento apontado para 50 mil euros.

O PPM não inscreveu qualquer valor.

Partidos e valores:

CDS 100.000,00

PPD/PSD 319.000,00

PS 150.400,00

BE 40.000,00

PAN 25.000,00

Livre 10.000,00

JPP 96.400,00

IL 55.000,00

Chega 100.000,00

ADN 15.000,00

Nova Direita 50.000,00

CDU 75.000,00

Força Madeira 3.500,00

TOTAL 1.039.300,00