A secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, visitou esta tarde as atividades de rastreio cardiovascular que estão a decorrer na Praça Amarela, no Funchal, no âmbito do ‘Mês do Coração’. A iniciativa, organizada pelo Serviço de Cardiologia do SESARAM em parceria com diversas entidades, visa sensibilizar a população para a doença cardiovascular e promover hábitos de vida saudáveis.

Na oportunidade, a governante expressou a sua satisfação pela iniciativa que tem registado uma adesão notável. “Só nos dias 19 e 20 de maio, mais de 230 pessoas foram rastreadas”, assinalou.

“Anualmente são registadas cerca de 300 paragens cardiorrespiratórias na Região Autónoma da Madeira”, anunciou, alertando que grande parte das doenças cardiovasculares podem ser evitadas com a adoção de estilos de vida saudáveis.

Durante a visita, Micaela Fonseca de Freitas aproveitou para agradecer o empenho e envolvimento dos profissionais e das entidades parceiras na realização desta iniciativa. À população, deixou um convite à participação convidando todos os cidadãos, com idade igual ou superior a 40 anos a realizar este rastreio gratuito. “É um pequeno gesto que pode fazer uma grande diferença na vossa saúde e bem-estar”, vincou.

As atividades de rastreio decorrem até ao dia 24 de maio (sábado), com o horário de funcionamento das 10h00 às 18h00. O rastreio inclui a medição da tensão arterial, glicemia e colesterol para o cálculo do risco cardiovascular global.

Esta iniciativa conta com a colaboração de diversos profissionais de saúde, incluindo cardiologistas, internos de cardiologia e de medicina geral e familiar, e alunos de enfermagem da Universidade da Madeira e da Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny.

Recorde-se que no âmbito desta iniciativa, está programada para amanhã, dia 21 de maio, pelas 19h30, uma Caminhada pelo Coração, com início nos Jardins do Lido, no Funchal.