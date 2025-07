A Associação Nacional de Professores – Secção da Madeira (ANP Madeira) encerrou o ano letivo 2024/2025 com mais de 50 ações de formação e ações de curta duração realizadas, as quais alcançaram cerca de 2 mil professores em todo o arquipélago.

A associação organizou também duas conferências e dois grandes seminários, que contaram com a presença de cerca de mil docentes.

Luís Alves, presidente da Secção Regional, refere que a formação de professores tem sido uma prioridade clara para estrutura, “não apenas como resposta às exigências da profissão, mas como um pilar fundamental para a melhoria das aprendizagens dos alunos”. “O crescimento registado este ano é revelador da procura crescente por formação de qualidade na região e reforça o compromisso da associação com uma educação de excelência”, evidencia.

A ANP Madeira entra no novo ano letivo com uma agenda repleta de iniciativas e já anunciou duas das maiores ações de formação do 1.º período de 2025. O destaque vai para a realização do XI Seminário da ANP Madeira, com o tema ‘A Educação de amanhã começa hoje’, agendado para o dia 24 de outubro, em Câmara de Lobos.

O evento contará com um painel de oradores de excelência, entre os quais José Soares (Professor Catedrático da Universidade do Porto), João Couvaneiro (Professor e Conselheiro do Conselho Nacional de Educação), Verónica Faria (Formadora e Mentora) e Alfredo Leite (divulgador de Psicologia Positiva). Já com mais de 100 inscrições registadas a três meses do evento, a ANP Madeira antecipa mais uma edição de grande impacto junto da classe docente.

Ainda durante o 1.º período, no dia 6 de dezembro, terá lugar a II Edição do FUNCHAL EDUCAÇÃO, este ano com o tema ‘A Inovação como resposta da Educação’, numa iniciativa realizada em parceria com a Câmara Municipal do Funchal. O evento visa refletir sobre práticas educativas inovadoras e contará com diversos especialistas da área da educação e da inovação pedagógica.

“A ANP Madeira reafirma assim o seu compromisso com a formação contínua de professores e com a promoção de espaços de reflexão e partilha, estando já a preparar novas formações presenciais e online para os próximos meses”, remata nota enviada à imprensa.