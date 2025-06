Nas respostas aos deputados do PSD, Carla Rosado e Rafael Carvalho, e do IL, Gonçalo Camelo Maia, e entre outras questões, o secretário regional de Finanças expôs as medidas específicas para a ilha do Porto Santo, que têm tido “bom desempenho, como o subsídio social de mobilidade, que foi “transformador” da realidade da ilha dourada. Duarte Freitas adiantou que já foram apoiadas mais de 1,2 milhões de viagens, num investimento do governo regional de 18 milhões de euros.