O partido Chega enviou um comunicado às redações onde salienta a circunstância de terem sido consideradas, por parte do Governo Regional, mais duas medidas propostas por estes.

A criação do gabinete contra a corrupção e a realização de auditoria independente à gestão de Miguel Albuquerque.

“O Secretário das Finanças confirmou que o Governo Regional irá implementar mais duas medidas negociadas pelo Chega”, salienta a estrutura partidária numa alusão à entrevista recente que o governante concedeu à RTP-M.

“Até ao momento, o Governo Regional já se comprometeu com três medidas do Chega, após já ter confirmado a abertura das Selvagens à pesca do atum e do gaiado. Isto resulta diretamente das negociações entre o Chega e o PSD num âmbito do Orçamento Regional para 2024”, é destacado.

Miguel Castro, na nota emitida pela assessoria política e de comunicação do Chega, ressalva que o partido “conquistou, com inteligência estratégica, peso político dentro da Assembleia Regional”.

“Estamos determinados a usá-lo para fazer aprovar medidas importantes para os madeirenses e já garantimos a adoção de três no orçamento em questão. Outras estão a caminho”, finaliza Miguel Castro.