Magia do Natal no Funchal começa no Mercado dos Lavradores [Com fotos e vídeo]

A ‘Magia do Natal no Mercado’, dá o mote para uma série de atividades que irão decorrer nos próximos dias.

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

As decorações, com destaque para as iluminações natalícias Praça do Peixe, ganharam vida, num espetáculo de Natal a cargo da Orquestra Imperatriz Sissi, com animação de rua e teatro a antecederem o espetáculo na Praça do Peixe.