O Agrupamento Mensal dos Militares Madeirenses que Serviram no Ultramar (AMMMSU) promove, a 3 de agosto, o seu 88.º encontro, desta feita na Igreja Paroquial de Água de Pena.

O programa conta com uma missa no referido templo, pelas 11h00, seguida de uma homenagens aos militares falecidos no Ultramar e aos que faleceram após o regresso.

Pelas 13h00, o grupo ruma ao restaurante ‘O Escondidinho’, em Machico, para almoçar.

O Pe. António Simões informa que haverá um autocarro, na Ponte dos Frades, às 08h30, que passa pela Avenida do Mar às 09h00 e às 09h15 em Santa Cruz, com chegada prevista a Machico às 09h30.

São convidados a participar os antigos militares, naturais da Madeira, bem como os seus familiares. O grupo inclui, também, os que serviram na Índia, entre 1954 e 1961.

As inscrições deverão ser feitas até o dia 1 de agosto, através do número 968041678. A despesa do almoço será compartilhada por todos.