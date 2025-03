Bom dia!

- Decorre entre as 9h00 as 13h00 o primeiro workshop sobre ‘Criação rápida de aplicações com plataformas Low-Code/No-Code’, no Colégio dos Jesuítas.

- Às 16h00, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, é inaugurada a 1.ª Bienal de Arte e Design do Funchal 2025, com o tema ‘Ecologia das Coisas’.

- Em Câmara de Lobos, no Santuário Jubilar Nossa Senhora de Fátima, Cabo Girão, realiza-se a Solenidade da Anunciação do Senhor, que começa às 19h00, com a recitação do terço seguida da eucaristia.