Miguel Albuquerque anunciou esta tarde, na entrega dos prémios Green Keys a 78 unidades hoteleiras, medidas que considera irem ao encontro do objetivo de permitir que o destino continue de excelência e seguro a nível ambiental.

Entre essas medidas estará a aplicação de taxas em alguns lugares turísticos de maior afluência.

Todas as medidas governamentais na área do turismo vão privilegiar a qualidade ambiental, declarou na ocasião o presidente do Governo Regional.

A aplicação de taxas nos locais mais visitados será uma dessas medidas, anunciou Miguel Albuquerque, admitindo que algumas poderão não ser do gosto de toda a gente.

Os galardões Green Keys entregues esta tarde a 78 unidades hoteleiras são um importante contributo para a certificação ambiental do destino Madeira em curso.

Esta ideia foi defendida por Miguel Albuquerque e também pelo secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura na cerimónia realizada no hotel Sentido Galomar, no Caniço de Baixo.

Segundo Eduardo Jesus, em declarações aos jornalistas à margem do evento, a Madeira neste momento está no grau prata, a ideia é chegar ao nível ouro, em 2027, que é máximo da certificação.