O diretor regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, encontra-se em Jersey em representação oficial do Governo Regional da Madeira, no âmbito das celebrações do 80.º aniversário do Dia da Libertação das Ilhas do Canal — Jersey e Guernsey — do domínio alemão durante a Segunda Guerra Mundial.

As comemorações decorreram ao longo do dia de ontem, 9 de maio, com forte simbolismo, emoção e grande adesão popular, envolvendo delegações internacionais e milhares de residentes.