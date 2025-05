Em março, morreram, na Madeira, 256 pessoas, mais 34 (15,3%) que no período homólogo. Em contrapartida, nasceram 131 bebés, menos 12 (-8,4%).

No total apurado, pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), entre janeiro e março foram registados 788 óbitos, o que equivale a um acréscimo de 17,5% (mais 107 mortos) comparativamente aos mesmos meses do ano passado.

Quanto aos nascimentos, no primeiro trimestre do ano, verificaram-se 386 nados-vivos, resultando numa variação homóloga negativa de 9,0% (menos 38 bebés).

Em março, não foram assinalados óbitos de crianças com menos de um ano, nem fetos-mortos.

Deste modo, o saldo entre nados-vivos e óbitos é negativo, na ordem dos 125 indivíduos, no que diz respeito ao mês de março, com um número ainda mais acentuado que o do mês homólogo que se ficou pelos 79.

Nos primeiros três meses do ano, o valor acumulado do saldo natural foi de -402, apresentando um agravamento relativamente ao observado no mesmo período de 2024 (-257).

Ainda no mês de março, saiba que foram celebrados 69 casamentos, valor igual ao do mesmo mês de 2024. De janeiro a março realizaram-se 201 matrimónios, mais 14 (7,5%) do que no período homólogo.