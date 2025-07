No passado mês de maio, faleceram, na Madeira, 251 pessoas, mais 55 (28,1%), que em igual período de 2024. Desde janeiro, assinalaram-se 1.284 óbitos, representando um acréscimo homólogo de 17,9%, com mais 195 mortes.

Os 251 óbitos, comparados com a média dos valores do mesmo mês de 2016 e 2029 (212), revelam um excesso de mortalidade de 18,7%.

Nascimentos

Em sentido contrário, nesse mês, nasceram 137 crianças, menos 9 que em igual mês de 2024, traduzindo uma quebra de 6,2%. Desde janeiro, chegaram ao mundo 671 bebés, menos 35 que no ano anterior (-5,0%).

Assim sendo, o saldo natural da Região é negativo, na ordem de 114 indivíduos. O acumulado do saldo natural, desde janeiro, foi de -613.

Casamentos

Entretanto, em maio, foram celebrados 110 casamentos, mais 4,8% que no mesmo mês do ano passado (mais cinco). Desde o início do ano, foram realizados 387 matrimónios, mais 17 que em período homólogo (mais 4,6%).