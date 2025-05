O diretor regional das Comunidades e Cooperação Externa cumpriu, hoje, uma agenda intensa na ilha de Guernsey, onde visitou várias empresas fundadas ou lideradas por madeirenses.

Sancho Gomes reforçou, assim, os laços com a Diáspora e reconheceu o seu contributo para as economias local e regional.

Entre os empresários visitados, destacam-se Bernardino Gonçalves, responsável pela empresa Bernie’s Gardening, e Paulo Gouveia, fundador do grupo Paulo’s Garden Center e Paulo’s Gardening Services.

Paulo Gouveia é também proprietário da empresa madeirense Santagro, com investimentos em suinicultura e no setor imobiliário na Região Autónoma da Madeira.

“A presença de empresários madeirenses com este dinamismo e visão estratégica deixa-nos profundamente orgulhosos”, afirmou Sancho Gomes, sublinhando: “É extraordinário ver como estes empresários não só criam emprego e geram riqueza em Guernsey, como mantêm um vínculo ativo com a Madeira, investindo também na sua terra de origem.”

O Diretor Regional visitou ainda a empresa de construção civil Diamond Group, liderada por Vicente Correia, a Village East, empresa do setor da restauração de Norberto e Rosita Alves e a seguradora cib – channel insurance brokers detida por Toni de Sousa. Todas estas empresas empregam dezenas de madeirenses e cidadãos portugueses, assumindo-se como importantes polos de emprego e de integração social.

“Estas empresas são o reflexo da capacidade de trabalho, da resiliência e do espírito empreendedor da nossa diáspora. São também verdadeiros embaixadores da Madeira, não só pela origem, mas pela excelência com que trabalham”, acrescentou Sancho Gomes.

A visita oficial ao Reino Unido decorre até 11 de maio, tendo já incluído atividades em Londres, prosseguindo agora em Guernsey e, a partir de amanhã, na ilha de Jersey. Ao longo desta missão, Sancho Gomes tem agendados encontros com autoridades locais, representantes associativos e membros da diáspora madeirense, reforçando o compromisso do Governo Regional da Madeira com as suas comunidades espalhadas pelo mundo.