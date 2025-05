Bom dia!

Água, comida, roupas, lista de contactos em papel e um rádio a pilhas são cinco dos dez produtos que o Serviço Regional de Proteção Civil defende que as famílias tenham de reserva. Richard Marques adianta ao Jornal que essa lista já era indicada, mas ganhou maior importância depois da pandemia e do apagão.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM numa Primeira Página que destaca prioridade à habitação, saúde e autonomia. Programa de Governo identifica as grandes metas a concretizar até 2029.

Saiba ainda que Ricardo Nascimento anuncia contas arrumadas e Albuquerque quer união na Ribeira Brava e que se for eleito, Filipe Sousa vai logo para Lisboa. Autarca do JPP revela intenção de assumir o mandato logo que seja instalada a Assembleia da República.

Escolha do Papa começa hoje é outro assunto de relevo nesta edição que deixa um alerta: Pais pedem apoio urgente para crianças autistas. Encarregados de educação alertam para problema crescente em escola que passou de cinco para 20 alunos a precisar de ajuda.

Não perca ainda as Ocorrências com três temas de destaque: Homem morre em café no Funchal; Dois feridos graves em acidente no Caniço; Novo caso de agressão na Avenida do Mar.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira!