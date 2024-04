Bom dia!

O acesso ao topo do Pico do Areeiro vai ser vedado a viaturas de aluguer. Sabe o JM que o Instituto de Florestas já está a preparar uma operação que consiste na proibição da circulação de carros de rent-a-car acima do estacionamento criado no local. O objetivo é acabar com os abusos dos turistas e melhorar o trânsito na zona. Residentes e taxistas escapam à proibição.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca seis outros temas. Estrada que é uma “catástrofe” entra em obras em maio e Lidl já trabalha em dois terrenos adquiridos no Funchal.

Saiba ainda que Cristina Pedra rebate críticas e mostra trabalho que o provedor do animal não faz e que Rafaela Fernandes exonera Trindade e mais dois.

Não perca nesta edição um roteiro com festa, espetáculos e teatro e ainda as cantigas que embalaram a Revolução de Abril.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira.