Bom dia!

As drogas apreendidas na Região em 2024 aumentaram significativamente face ao ano anterior. Das 177 operações realizadas destaca-se uma, em outubro, em que a PJ fez a maior apreensão de heroína do ano em Portugal.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca as eleições. Hoje é o último dia para convencer os indecisos. Restam poucas horas para as 14 candidaturas chegarem aos eleitores que votam domingo. Dia de reflexão tem regras apertadas. Sondagens obrigadas a rigoroso escrutínio. Reta final marcada por promessas e apoios.

Saiba ainda que diretor do Ambiente admite repensar as jaulas de aquacultura e que Jornadas Insulares debatem em Santa Cruz gestão da água.

Ilhopan e Socipamo definem parceria é outro assunto de relevo nesta edição que destaca a Cultura. Rui Carvalho regressa à ilha com ‘Quarentena’.

Não perca ainda as Ocorrências com dois temas de destaque: Socorro salvou uma vida no Funchal; Encontrado cadáver no Porto da Cruz.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta sexta-feira!