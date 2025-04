A Madeira foi eleita ‘Melhor Destino Europeu’ na edição anual do Premio de los Lectores 2025, da revista Viajes National Geographic.

O prémio acima referido foi uma das 16 categorias votadas pelos leitores da prestigiada revista na terceira edição dos intitulados Prémios dos Leitores. Após um processo de seleção realizado pelos especialistas da publicação, no início do ano foi aberta a votação para as categorias de destinos, estabelecimentos e projetos, onde concorriam 80 finalistas, dos quais resultaram dezasseis vencedores e cinco menções honrosas, dados agora a conhecer na edição mais recente da revista.

Nesta publicação, a Madeira é descrita como “um paraíso atlântico”. “Montanhas, falésias, cascatas e florestas compõem a paisagem desta ilha de origem vulcânica. Apelidada de Éden ou Pérola do Atlântico, a Madeira alberga centenas de espécies vegetais e animais – muitas delas endémicas –, piscinas naturais como as do Porto Moniz e a Floresta Laurissilva, declarado Património Mundial pela UNESCO em 1999. Reconhecida como um dos melhores destinos insulares da Europa, a ilha mantém ao longo de todo o ano um clima primaveril ameno, que permite desfrutar tanto dos seus cenários naturais como das suas vilas e cidades. A isto junta-se uma saborosa gastronomia, com o seu vinho da Madeira e carnes, bem como museus interessantes, como o Museu de Arte Sacra do Funchal ou o Museu de Arte Contemporânea da Madeira”, escrevem sobre a Região.

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura e Presidente da Associação de Promoção da Madeira, Eduardo Jesus, destaca, em comunicado, que as sucessivas nomeações e distinções atribuídas ao destino são o resultado de “um esforço coletivo desenvolvido ao longo dos últimos anos”. “Temos mantido um foco constante na qualificação da nossa oferta, através de inúmeros projetos que procuram assegurar a presença da Madeira no radar da indústria turística global e, acima de tudo, afirmar a Região enquanto um destino turístico ímpar, para todos e durante todo o ano. É com enorme satisfação que recebemos prémios como este, pois comprovam que o trabalho realizado se traduz efetivamente na perceção que os visitantes e turistas têm da Madeira”, evidencia o dirigente.

A cerimónia para entrega dos Premio de los Lectores 2025 decorrerá em Madrid, no próximo dia 8 de maio.