O Governo Regional decidiu recuar nas obras apontadas para o Curral das Freiras e as Ginjas. Sabe o JM que os 14 milhões previstos para a estrada já foram desviados para caminhos agrícolas. Quanto ao teleférico, o consórcio internacional já conhece a mudança de planos.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página cujo destaque fotográfico vai para a atualidade política regional. Governo vai ter caras novas. Ainda não é conhecido o nome para o lugar de Miguel Albuquerque, mas é cada vez mais claro que a mudança deve chegar aos secretários citados no processo, nomeadamente Rogério Gouveia e Pedro Fino. Continuidade de Rui Barreto gera desconforto no governo. PSD prepara Congresso para antes do verão.

15 dias detidos é outro assunto de relevo nesta edição. Passam duas semanas desde a megaoperação da PJ que varreu a Madeira, mas o ex-autarca e os dois empresários continuam sem culpa formada.

Saiba ainda que Câmara do Porto Santo é acusada de fazer jantar em restaurante ilegal. O II Encontro de Caçadores ocorreu num espaço que não está licenciado. O vereador Luís Bettencourt fez a denúncia, chamou a PSP e prepara queixa para o Ministério Público. O presidente da Câmara diz que está tranquilo.

Não perca nesta edição um caso de justiça. Lembra-se? Roubaram meio milhão e ninguém foi preso. O assalto à ourivesaria David Rosas, no Funchal, marcou o outono de 2007. Houve investigações, mas ninguém foi identificado ou castigado. E as joias nunca foram recuperadas.

Quanto à diáspora, Cafôfo aumenta apoios a associações de emigrantes.