No mercado de venda, de acordo com o Imovirtual, os preços aumentaram 3% em relação ao mês anterior, passando para 390.000€, e 20% face a fevereiro de 2024.

O norte, sul e as ilhas destacaram-se com subidas destacadas, especialmente em Lisboa, que atingiu os 580.000€, e na Ilha do Faial, com um crescimento de 77%. As zonas mais acessíveis para comprar casa foram Castelo Branco, Guarda e Bragança.

“A nível nacional, os distritos mais acessíveis para comprar casa em fevereiro de 2025 foram Castelo Branco (86.500€), Guarda (99.700€) e Bragança (120.000€). Já os mais caros continuam a ser Lisboa (580.000€), a Ilha da Madeira (550.000€) e Faro (495.000€)”, diz o comunicado do Imovirtual.

O barómetro reflete disparidades regionais significativas no mercado imobiliário, com algumas zonas a mostrar valorização expressiva, especialmente nas regiões insulares e continentais, enquanto outras mantêm preços altos.