Madeira com superavit na balança comercial

O saldo da balança comercial da Região (exportações e importações) foi, pelo sétimo ano consecutivo, positivo, anunciou esta tarde Miguel Albuquerque.

Com base em dados conhecidos ontem, conforme referiu o presidente do Governo Regional, o superavit é da ordem dos 85 milhões de euros.

Turismo e empresas tecnológicas são exemplos de atividades que permitem à Região, em termos comerciais, contornar as dificuldades próprias de um arquipélago, distante dos mercados e ser competitivo, algo que o líder do Governo considera bastante positivo e digno de registo.

Albuquerque abordou a questão numa visita, esta tarde à BigSystems, um exemplo de empresa tecnológica, que presta serviços de desenvolvimento de software, não só a nível regional, como também a nível nacional e internacional.

João Mendonça, CEO da BigSystems, deu a conhecer ao presidente do Governo Regional e ao secretário regional da Economia, o percurso feito pela empresa, desde a fundação, em Santo António, e até ao momento, agora com sede em Câmara de Lobos.

Este ano, a empresa, que faz gestão de parques de estacionamento, desenvolveu um software, instalado no Aeroporto de Lisboa, que permite a plataformas, como a UBER, circularem livremente dentro do parque de estacionamento, através do reconhecimento da matrícula.

A BigSystems, é detentora da marca Softeye24 e tem 24 colaboradores; 10 na Madeira e 14 no continente.