A Madeira e o Porto Santo vão estar sob aviso laranja para vento, entre as 18h00 de quarta-feira e as 12h00 de quinta-feira, com rajadas até 120 km/hora.

Apenas a costa Sul da Madeira se mantem sob aviso amarelo, naqueles dias, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Para esta terça-feira, há aviso amarelo, em todo o arquipélago, para precipitação (das 21h00 até às 3h00), vento com rajadas até 90 km/hora (das 21h00 até às 3h00).

Conforme o JM noticiou há instantes, devido às condições meteorológicas, o Lobo Marinho cancelou as viagens de quarta e quinta-feira.